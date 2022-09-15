Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области отремонтирую участок федеральной трассы P-23 (Санкт-Петербург — граница с Белоруссией) длиной в 30 км. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы».

Rosavtodor.ru Трасса

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проектно-сметной документации на ремонт участка с 80 по 111 км. Ранее ведомство уже выдало разрешение на ремонт другого участка, с 157 по 169 км.

В рамках первого этапа ремонтных работ восстановят почти 16 км дороги, а на втором — остальные 13,3 км. По их итогу новый четырёхполосный участок трассы будет соответствовать нормам II категории. Автомобили смогут передвигаться по нему со скоростью в 100 км/ч.

Для того, чтобы жители населённых пунктов Парушино, Кузнецово, Беково, Покровка и других не страдали от шума, установят комбинированный акустический экран из шумозащитных щитов общей протяжённостью в 9176,5 м.

Отметим, что заказчиком работ выступил ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства». Генеральным проектировщиком стал ООО «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект».