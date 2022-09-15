Владивосток, , 10:50 — REGNUM В Уссурийске 15 сентября стартовала выставка-семинар «День поля», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

«День поля» в Приморье Правительство Приморского края

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Участвуют в масштабном мероприятии 350 компаний из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областей. В течение двух дней участники обменяются успешными практиками, а школьникам и студентам продемонстрируют новинки сельскохозяйственной техники.

Компании представили передовые технологии в области растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции. Также представлена широкая линейка полевой техники, роботизированные системы доения, селекционные сорта семян, новейшие удобрения и так далее. Всё, что позволяет сельскому хозяйству развиваться.

«Радует, что приехало много молодёжи. Студенты аграрных учебных заведений с интересом изучают профессию. Мы ежегодно поддерживает аграриев лизинговыми программами. В этом году на модернизацию производства и приобретение племенного сотка выделили 700 млн рублей. Мы видим, что при должной поддержке, приморские сельхозпроизводители могут показывать очень хорошие результаты», — прокомментировал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, более 114 млн рублей выделили в Башкирии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике.