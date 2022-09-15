Сана, 15 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министр обороны Йемена в правительстве повстанцев-хуситов Мухаммед аль-Атифи назвал приоритеты развития вооружённых сил страны. Об этом 15 сентября сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на слова аль-Атифи.

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По его словам, хуситы готовят свой ракетный арсенал для нанесения ударов по стратегическим объектам противника. Кроме того, хуситы готовятся создать собственные военно-морские силы.

«Мы движемся к созданию военно-морских сил, которые берут на себя ответственность перед нацией и всем регионом по защите права свободы судоходства. Мы разработали наши планы таким образом, чтобы причинить больший ущерб противнику, уничтожив цели стратегического, военного и оперативного характера в странах, развязавших агрессию против Йемена», — заявил Мухаммед аль-Атифи.