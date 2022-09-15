Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил 15 сентября РИА Новости представитель МИД Узбекистана.

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«Сегодня (15 сентября) подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — сказал представитель.

По его словам, документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

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