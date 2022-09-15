Париж, 15 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. По прогнозам Международного энергетического агентства, после вступления в силу эмбарго на экспорт российской нефти ее добыча в России к февралю 2023 года упадет на 17% по сравнению с уровнем предыдущего года, как сообщает Financial Times.

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Хотя падение на 1,9 млн баррелей в сутки меньше, чем потери в 3 млн баррелей в сутки, которые МЭА прогнозировало в марте 2022 года, нынешний прогноз агентства указывает на то, что запрет ЕС на российскую нефть и нефтепродукты все же может иметь последствия, даже если значительные объемы будут перенаправлены на другие рынки.

Россия, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире, в августе добывала почти 11 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что лишь незначительно меньше, чем до введения санкций, сообщило МЭА. По ожиданиям МЭА, этот показатель снизится до 10,2 млн б/с в декабре и до 9,5 млн баррелей в феврале 2023 года.

В августе МЭА заявило, что западные санкции оказали пока лишь «ограниченное влияние» на добычу российской нефти.

Несмотря на снижение экспорта в Европу, США, Японию и Южную Корею на 2 млн баррелей в сутки, перенаправление потоков в Индию, Китай и Турцию «смягчило потери Кремля», добавило агентство. Но как только эмбарго ЕС вступит в полную силу, МЭА ожидает, что России придется найти новых покупателей для еще 1,4 млн б/с сырой нефти и 1 млн б/с нефтепродуктов.

Итоговый эффект санкций будет зависеть от предложенного членами «Большой семерки» лимита цены, которую страны, не входящие в эмбарго, будут платить за российскую нефть. «Семерка» во главе с США хочет сократить доходы Кремля, но при этом избежать дальнейшего роста цен из-за ухода с рынка миллионов баррелей российской нефти.

МЭА заявило, что некоторые третьи страны вряд ли согласятся с лимитом цен, что даст России возможность и далее перенаправлять часть экспорта другим покупателям.