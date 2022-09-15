Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Меморандум о вступлении Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) подписал Иран в ходе саммита ШОС, который проходит в Самарканде. Об этом 15 сентября сообщил на полях саммита представитель МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель узбекского МИД отметил, что с иранской стороны документ подписал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, а со стороны организации — её генсек Чжан Мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина заявила, что военный блок НАТО и созданную ради сотрудничества Шанхайскую организацию сотрудничества сравнивать некорректно.