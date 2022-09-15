Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Социал-демократы будут «очень активной оппозицией» в течение последующих четырех лет. Об этом 15 сентября заявил партсекретарь Тубиас Баудин в эфире телеканала SVT.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«Мы должны продолжать интенсивно работать, чтобы проводить нашу политику, политику, ради которой мы шли на выборы», — заявил Баудин.

Несмотря на поражение на выборах в риксдаг и потерю партией власти в правительстве, он описывает результаты Социал-демократов как «достижение».

»Мы провели чертовски хорошую предвыборную кампанию и преуспели, о чем я даже не мог подумать, — что на этих выборах мы так сильно увеличим число своих голосов», — добавил политик.

Таким образом, Социал-демократы отказались признавать поражение на выборах.