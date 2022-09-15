Кош-Агачский район, Алтай, , 10:48 — REGNUM Жители села Аркыт Кош-Агачского района Республики Алтай целый месяц прожили без электрисетва. Недовольные сельчане обратились в прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Горный Алтай Александр С. Басаргин

В ходе проверки выяснилось, что село осталось без света 9 июля из-за поломки дизельного генератора. Меры по её устранению не принимались целый месяц, до 8 августа.

Кроме того, местные жители жили без спутниковой связи после того, как 15 июня вышел из строя роутер, который распределял спутниковый сигнал на сотовые телефоны.

«В результате чего, жители самого отдалённого села Кош-Агачского района были лишены возможности реализовать и защитить свои права путем обращения в экстренные оперативные службы для оказания помощи», — отметили в ведомстве.

В связи с этим сотрудники прокуратуры внесли представление в адрес главы района, которое было удовлетворено. К настоящему времени приняты меры по обеспечению села электричеством и связью, а виновный сотрудники районной администрации привлечён к дисциплинарной ответственности.