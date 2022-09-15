Степанакерт, 15 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и делегация депутатов народного собрания (парламента) Нагорного Карабаха прибыли в Армению для выяснения ситуации. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба карабахского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Араик Арутюнян

«В связи со сложившейся ситуацией запланированы политические консультации с властями РА, в рамках которых будет обсуждена создавшаяся ситуация, представлены опасения народа Арцаха и позиции властей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в делегацию вошли главы фракций парламента и председатели комиссий.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. На этом фоне армянские СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать документ, гарантирующий безопасность республики, даже под угрозой отстранения от власти. Позже он разместил опровержение в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).