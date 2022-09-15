Валуйский район, Белгородская область, 15 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Село Борки Валуйского городского округа Белгородской области обстреляно 15 сентября со стороны территории б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в региональном оперативном штабе.

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По данным властей, снаряды упали в поле. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации с обстрелами в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы власти перевели школы на дистанционное обучение. В детских садах оставили только дежурные группы.