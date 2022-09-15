Сеул, 15 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын посетит Камбоджу на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе трехдневного визита представитель Южной Коре встретится с коллегами из 14 стран-членов Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), с которыми обсудит обеспечение стабильных цепочек поставок и правила осуществления торговых сделок.

Напомним, что Южная Корея подписала соглашение в 2020 году, однако документ вступил в силу лишь в феврале 2022 года.

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Находясь в Камбодже, Ан Док Гын примет участие в 19-й встрече министров экономики Южной Кореи и АСЕАН, в рамках которой участники обсудят двустороннее соглашение о свободной торговле, а также в 25-й встрече министров экономики и торговли АСЕАН+3 и 10-м саммите стран Восточной Азии.