Стокгольм, , 10:50 — REGNUM Теперь практически все голоса на выборы в риксдаг подсчитаны, а Магдалена Андерссон уже объявила о своей отставке с поста премьер-министра Швеции. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон объяснил, какие события в шведской политике последуют дальше.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас формирование правительства переходит в более формальную фазу. В четверг (15 сентября) Магдалена Андерссон вручит прошение об отставке, и после этого разумно предположить, что тальман поручит [победившему лидеру оппозиции] Ульфу Кристерссону заняться поиском возможностей для формирования нового правительства», — объяснил Кнутсон.

На парламентских выборах 2018 года на формирование правительства Швеции ушло 134 дня. Общий средний показатель в Швеции — если смотреть на все выборы — составляет 19 дней.

Кнутсон отметил, что важной датой является 27 сентября, когда в Швеции соберется новый созыв риксдага. Именно тогда можно ожидать, что Кристерссон представит состав своего кабинета министров.

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