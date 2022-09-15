Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Ремонтные работы на Пулковском шоссе, из-за которых 14 сентября автомобилисты на юге Петербурга провели в многокилометровых пробках, продлится до конца октября, сообщили 15 сентября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Напомним, на участке между кольцевой автомобильной дороги (КАД) и Дунайским проспектом были закрыты сразу две полосы. Эти ограничения, а также несколько ДТП, привели к многочисленным заторам и пробкам.

«Ремонт Пулковского шоссе от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе начался 11 сентября и пройдет в восемь этапов до 23 октября», — говорится в сообщении.

Так, первый этап — фрезерование асфальтобетонного покрытия — завершится 16 сентября, а на следующий день стартует второй этап, который будет идти до 22 сентября. В рамках него дорожные рабочие завершат фрезеровку и приступят к устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия проезжей части. Эти работы растянутся на несколько этапов, вплоть до 20 октября. Заметим, что с 24 октября по 5 мая 2023 года запланирован технический перерыв. Весной рабочие вернутся на шоссе, чтобы завершить благоустройство территории.

Отметим, что 15 сентября водители, научившиеся на горьком опыте, выбрали другие маршруты, и многокилометровых пробок, которые наблюдались 14 сентября, уже не было. К 09:00 мск 15 сентября движения на Пулковском шоссе в онлайн-картах было окрашено в «жёлтый», а к 10:00 и вовсе «позеленело». Однако затор образовался на съезде с КАД в сторону аэропорта «Пулково».