Рейкьявик, 15 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Создатели сериала Halo объявили о начале съёмок второго сезона. Об этом сообщает портал CBR.

Скриншот с YouTube Телесериал Halo

В настоящий момент съёмочный процесс проходит в Исландии, однако некоторые сцены шоу будут отсняты на территории Венгрии в конце 2022 года. Шоураннером проекта вновь выступит Дэвид Винер.

Напомним, сериал Halo рассказывает о войне между людьми и религиозным союзом нескольких инопланетных рас в далёком будущем. Главные роли в шоу исполняют Пабло Шрайбер и Наташа Кулзач.