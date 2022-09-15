Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Партии правой коалиции (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы) молча отпраздновали победу на выборы в риксдаг Швеции, однако в офисе Умеренных в Стокгольме свет сиял до глубокой ночи. Об этом пишет Aftonbladet.

Natalia Semenova Стокгольм

В то же время все крупнейшие СМИ Швеции, которые отправили своих корреспондентов дежурить в штаб-квартиры четырех правых партий, отмечают, что сегодня никто не знает, где вообще находится победивший на выборах лидер оппозиции и будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные).

Ни лидер Шведских демократов Йимми Окессон, ни лидер Христианских демократов Эбба Буш, ни лидер Либеров Йохан Перссон не прокомментировали отставку премьер-министра страны Магдалены Андерссон (Социал-демократы).

В штаб-квартире Умеренных вообще отказываются говорить, где находится и что делает Ульф Кристерссон. Партия даже не захотела подтверждать, что он находится в Стокгольме.