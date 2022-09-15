Барнаул, 15 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Состав новой гордумы Барнаула определился по итогам единого дня голосования 11 сентября 2022 года. Согласно итогам волеизъявления избирателей, подавляющее большинство депутатских мандатов (31) в новом созыве получили единороссы, сообщает 15 сентября телеграм-канал краевого избиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Далее следуют: КПРФ — три мандата. «Новые люди», «ЛДПР» и «Справедливая Россия — За правду» получили по два мандата.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам единого дня голосования 11 сентября 2022 года, на уровне сельских (городских поселений) в Алтайском крае избрано 4 539 депутатов. В разрезе политических партий больше всего мандатов получила «Единая Россия» (3652 мандата).

Читайте также: В Алтайском крае избрано более 4500 депутатов