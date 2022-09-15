Стокгольм, , 10:47 — REGNUM Сине-зеленая коалиция в Стокгольме (Умеренные, Либералы, Шведские демократы и Зеленые) потеряла большинство, поскольку Социал-демократы стали крупнейшей партией в столице Швеции, набрав 29,5% голосов. В интервью радиостанции P4 лидер стокгольмского отделения Социал-демократы Карин Ваннгард сказала, что она «готова снова взять на себя роль» в качестве мэра столицы.

Стокгольм, Швеция

«Я веду переговоры со всеми партиями, кроме Шведских демократов. Прощупываю почву. Еще до выборов я сказала, что предпочла бы видеть большинство с Левыми и Зелеными, и, судя по результатам выборов, голосов достаточно», — сказала Ваннгард.

На вопрос, ведет ли она прямые переговоры с Зелеными, Карин Ваннгард ответила, что она не вдается в подробности, «когда и как мы разговариваем друг с другом».

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции Социал-демократы проиграли, поскольку лишились правительственной власти.

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