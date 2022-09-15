Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Кремле не связывают надежды с назначением нового посла США в России. Об этом 15 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос, указал, что Кремль не связывает надежды с назначением нового посла США в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ со ссылкой на источники распространили информацию о том, что США представили Москве кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы дипмиссии.