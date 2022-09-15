Самара, 15 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Еще один спецсостав с вынужденными переселенцами прибыл в Самарскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Https://belregion.ru Пункт временного размещения

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Отмечается, что ночью 15 сентября на железнодорожную станцию Тольятти прибыл шестой по счету спецсостав, который доставил 266 вынужденных переселенцев с территории б. УССР (в том числе 76 несовершеннолетних).

Сообщается, что переселенцев встречали волонтеры, социальные работники, медицинские работники, сотрудники МЧС, представители областных министерств и ведомств. Людей на автобусах доставили в пункты временного размещения городов Кинель-Черкассы, Самары и Красноярского района.

Отмечается, что прибывшим будет оказана медицинская и другая помощь, будут решены вопросы с трудоустройством взрослых, обучением детей, предоставлением мест в детских садах. Переселенцам, которые найдут знакомых и родственников в других регионах, окажут помощь при переезде.

Напомним, в Самарской области организовано более ста пунктов сбора гуманитарной помощи.

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