Воронеж, 15 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Левобережные очистные сооружения Воронежа будут переданы в концессию ООО «РВК-Воронеж», которое уже занимается их эксплуатацией. Об этом на заседании совета Воронежской гордумы 14 сентября заявил первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, сообщили в пресс-службе администрации города.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

«На данный момент ООО «РВК Воронеж» уже занимается эксплуатацией Левобережных очистных сооружений. У нас с ними подписан договор, по которому они на этом объекте и находятся. После того, как будет подписано концессионное соглашение (это случится в ближайшую неделю), договор аренды расторгнем и все взаимоотношения будут в рамках концессионного соглашения», — рассказал Сергей Петрин.

Заявка на концессию ЛОС поступила от «РВК-Воронеж» в июне. На данный момент приём альтернативных предложений, уточнили в мэрии завершён. Кроме «РВК», других заявок на поступило.

Срок действия концессионного соглашения, как сообщили в администрации города, составит 49 лет, до 2070 года. Инвестиции запланированы в сумме более 15 млрд руб., в том числе собственные финансовые средства должны составить 9 млрд руб., заемные средства — 6 млрд руб.

«Одна из первоочередных задач — это цех механического обезвоживания осадка. Он прописан на 2023-25 годы. Но я думаю, что все это будет уже в 2024-м году. Это первоочередное мероприятие для того, чтобы уйти от запахов максимально», — отметил Петрин.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛОС были переданы в муниципальную собственность в весной 2022 года после многочисленных скандалов. В июле арбитражный суд вынес решение взыскать 725,8 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого Воронежского водохранилища, с ООО «Левобережные очистные сооружения».