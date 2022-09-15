Назван будущий концессионер воронежских ЛОС
Воронеж, 15 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Левобережные очистные сооружения Воронежа будут переданы в концессию ООО «РВК-Воронеж», которое уже занимается их эксплуатацией. Об этом на заседании совета Воронежской гордумы 14 сентября заявил первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, сообщили в пресс-службе администрации города.
Заявка на концессию ЛОС поступила от «РВК-Воронеж» в июне. На данный момент приём альтернативных предложений, уточнили в мэрии завершён. Кроме «РВК», других заявок на поступило.
Срок действия концессионного соглашения, как сообщили в администрации города, составит 49 лет, до 2070 года. Инвестиции запланированы в сумме более 15 млрд руб., в том числе собственные финансовые средства должны составить 9 млрд руб., заемные средства — 6 млрд руб.
Как сообщало ИА REGNUM, ЛОС были переданы в муниципальную собственность в весной 2022 года после многочисленных скандалов. В июле арбитражный суд вынес решение взыскать 725,8 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого Воронежского водохранилища, с ООО «Левобережные очистные сооружения».