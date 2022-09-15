Москва, 15 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий отмену штрафа за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспорта, внесен в Госдуму группой парламентариев от думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым и главой думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александром Дёминым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Напомним, ранее российское правительство дало положительный отзыв на данный законопроект. Законопроектом предлагается ввести «нештрафуемый» диапазон при превышении допустимых габаритов транспортного средства не более 10 сантиметров.

Авторы инициативы отметили, что раздувание тентов во время движения увеличивает габаритные параметры грузового ТС на незначительную величину и носят временный характер и не оказывают влияния на безопасность дорожного движения. Однако, применение административных штрафных санкций — избыточная мера, способная повлечь негативные финансовые последствия для бизнеса, указали парламентарии в сопроводительных документах.