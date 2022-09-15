Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Через несколько дней в Швеции будет новое правительство, которое уже создает заголовки в мировой прессе. Как пишет редакция новостного агрегатора Omni, некоторые крупнейшие европейские газеты в своих статьях акцентируют внимание на новое положение Шведских демократов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

«Стокгольмский синдром», — пишет Der Spiegel о правой оппозиции, которая теперь вынуждена сотрудничать со Шведскими демократами. Как отмечает немецкая газета, уже сейчас ясно, что «выборы навсегда изменили Швецию».

В соседней стране, Франции, крупная газета Le Monde пишет, что ситуация чувствительна для победившего лидера оппозиции Ульфа Кристерссона, который будет сотрудничать с партией с нацистскими корнями. В то же время Le Monde отмечает, что Кристерссон должен заняться вопросом НАТО и подготовить Швецию к председательству в Совете Евросоюза.

Жители Испании также могут прочитать о смене правительства в Швеции. Так, газета El Pais пишет, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение после «мучительного ожидания» в процессе подсчета последних голосов и что теперь Кристерссон ждут «мучительные переговоры».