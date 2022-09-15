Чебоксары, 15 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Оперативный штаб в Чувашии провёл антитеррористическое учение. Оно состоялось на одном из энергетических объектов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В управлении отмечают, что в ходе учения отработан комплекс мероприятий по пресечению условного террористического акта на объекте энергетики города Новочебоксарск. В мероприятии участвовали сотрудники ФСБ, полиции, следственного управления СКР, спасатели, «гвардейцы», представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что в ходе учений проверена эффективность «тактических приёмов задействованных подразделений в различных условиях обстановки».

«Оперативным штабом отработаны действия, направленные на своевременное пресечение террористического акта и минимизацию его последствий. Поставленные цели учения достигнуты», — говорят в УФСБ по Чувашии.

Напомним, после начала спецоперации в управлении ФСБ заявили о росте анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов в Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чувашии управлением ФСБ зарегистрировано 18 заведомо ложных сообщений об актах терроризма. В ходе расследования установили, что исполнителями по 17-ти эпизодам являются иностранные граждане.