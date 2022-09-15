Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Договорённости об экспорте российских удобрений и аммиака должны выполняться. Об этом 15 сентября заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

Он подчеркнул, что глобальные рынки нуждаются в удобрениях из России для урожая 2023 года.

«Нам надо думать не только о том, что есть прямо сейчас, нам нужно думать о потребностях тех, кто будет производить продовольствие в следующем году. Для этого нужны удобрения, нужно сырьё для них, в том числе аммиак», — подчеркнул в беседе с ТАСС Кёрёши.

По его словам, «это два важных компонента в соглашении, достигнутом ООН, Россией, [б. УССР] и Турцией, которые касаются также экспорта российских удобрений и аммиака».

«Я считаю, что эта договорённость должна выполняться. Российский экспорт необходим на глобальном рынке, он смягчит страдания тех, кому очень нужна еда», — указал председатель сессии.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Киева и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельскохозяйственной продукции с территории б. УССР. Документ предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки.

Ранее по теме: Путин заявил, что Россия готова поставить удобрения нуждающимся странам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставить удобрения нуждающимся в продовольствии странам мира. Он отметил, что почти половина экспорта российских удобрений уже сейчас приходится на страны Азии, Африки, страны Латинской Америки. По словам главы государства, Россия готова поставлять аммиак в объёме порядка двух миллионов тонн. Из него получится большое количество удобрений, и огромное количество пшеницы может быть произведено на базе этих удобрений, подчеркнул Путин.