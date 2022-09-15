Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. После того, как в Швеции были подсчитаны практически все голоса, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре решил высказаться по поводу политических изменений в соседней стране.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

На странице в соцсети Twitter он описал отношения между Швецией и Норвегией как уникальные.

«Мы самые важные партнеры друг для друга. Я хочу поблагодарить [объявившую о своей отставке премьер-министра Швеции] Магдалену Андерссон и Социал-демократов за тесное и доверительное сотрудничество. Мы готовы продолжать развивать добрососедские отношения между нашими странами и новым правительством», — написал он после того, как Андерссон признала поражение и объявила о своей отставке.

Правые партии в Финляндии уже поздравили Ульфа Кристерссона с победой на выборах в риксдаг.

Ожидается, что Кристерссон начнет формирование правительства Швеции уже сегодня, 15 сентября.