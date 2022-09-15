Набережные Челны, Татарстан, 15 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны в ночное время на одной из парковок злоумышленник поджег автомобиль «БМВ», а затем скрылся с места происшествия. Огонь перекинулся на стоящие рядом транспортные средства. Всего пострадали семь автомобилей, сообщает 15 сентября пресс-служба МВД по РТ.

Поджог

После изучения записи камер видеонаблюдения полицейским удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали по месту жительства. Им оказался 40-летний житель города. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Мотивы поджога и размер ущерба устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года житель Татарии пришел на территорию приюта для собак в Рыбно-Слободском районе. В бытовом помещении в это время находились его сожительница и работник приюта. На почве ревности он запер входную дверь бытовки, затем разбил окно и, плеснув внутрь горючую жидкость, поджег ее.

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