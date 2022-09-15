Курган, 15 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В арбитраж Курганской области к компании, прописанной на Кипре, — Sinocom Investmens Limited подан многомиллионный иск. Претензии к офшору, который на 2021 год через другое иностранное юрлицо контролировал крупную фармкомпанию в России, пока не приняты судом к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Истцом выступает Самвел Маргарян. Иск подан 13 сентября 2022 года. Сумма претензий составляет 348 188 776,4 рубля. Детали спора пока не разглашались.

В январе 2021 года к этому же офшору иск подавал Арсен Егазарян. Речь шла о взыскании почти 3,8 млн рублей. Сумма фигурировала как проценты за пользование чужими денежными средствами. Истец сослался на нарушение ответчиком — владельцем более 30% акций ОАО «АКО «Синтез» срока подачи обязательного предложения о покупке акций акционерам — владельцам остальных акций. В удовлетворении иска было отказано.

В декабре 2021 года компания Sinocom Investments Limited фигурировала в сообщении АФК «Системы» миллиардера Владимира Евтушенкова. Сообщалось, что АФК (через «дочерний» актив) выкупила акции этого кипрского юрлица, которое владеет акциями Ristango Holding Limited. Последнее на тот момент было собственником 100% уставного капитала «Биннофарм Групп». За счёт сделки АФК нарастила свою долю в «Биннофарм Групп» до 75,3%.

Напомним, «Биннофарм Групп» является крупным фармацевтическим активом, который включает в себя как минимум пять производственных площадок в разных регионах, в том числе в Курганской области. Одно из юрлиц является производителем вакцины «Спутник V».