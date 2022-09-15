Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Распределение мандатов в риксдаге в пользу правительственной альтернативы лидера Умеренных Ульфа Кристерссона, которое является предварительным результатом, скорее всего, останется таким же после того, как будет оглашен окончательный подсчет голосов. Об этом 15 сентября в студии телеканала SVT рассказал Улле Фольке, профессор политологии Уппсальского Университета.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Объясним, что сейчас в Швеции известны лишь предварительные итоги. Окончательный результат (после второго подсчета голосов) будет известен к концу текущей недели.

«Я считаю очень маловероятным, что распределение недействительных голосов, которые станут действительными, будет сильно отличаться. Я думаю, что все останется так же, я не могу этого гарантировать, но маловероятно, что один мандат будет передан левому блоку», —прокомментировал Фольке.

Напомним, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон (Социал-демократы) уже объявила о своей отставке.