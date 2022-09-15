Ереван, 15 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. С ночи на 15 сентября и по состоянию на 11:00 (10:00) мск на границе Армении с Азербайджаном не было отмечено каких-либо серьёзных происшествий. Об этом 15 сентября сообщают минобороны обеих республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным армянских и азербайджанских военных за указанный период на границы двух стран не было зафиксировано «существенных инцидентов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ворота около здания парламента Армении в Ереване заварили после того, как накануне участники массовых протестных акций пытались взять их штурмом.