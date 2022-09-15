Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Участие стран в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является дружбой во имя общем целей и не направлено против других государств и объединений. Об этом 15 сентября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации. Песков отметил, что участие в объединении — это дружба во имя чего-то, а не против кого-то.