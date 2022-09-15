Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Все правые партии, кроме Шведских демократов, потеряли часть электората на состоявшихся выборах в риксдаг. Именно поэтому лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону (Умеренные), которому в ближайшие часы будет поручено сформировать правительство, придется крайне трудно в своей карьере. Об этом 15 сентября в эфире телеканала SVT заявила политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Цитата из видео на svtplay.se Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT

«Это были выборы, где голоса распределились шокирующе равным образом … Кристерссону удалось получить возможность сформировать правительство благодаря крупному победителю этих выборов, Шведским демократам, единственной партии, которая увеличила число мандатов в его блоке», — отметила эксперт.

Когда в ночь на 15 сентября были подсчитаны последние голоса, правительственная альтернатива Ульфа Кристерссона получила еще один мандат. Теперь его правый блок обладает 176 местами в риксдаге против 173 мест, которые смог выиграть левый блок.

Напомним, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон (Социал-демократы) уже объявила о своей отставке.