15 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 10:57 — REGNUM Одной из последних официальных встреч королевы Елизаветы II стала встреча с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, на которой королева приняла его отставку. Встреча прошла вразрез с традициями в замке Балморал, Шотландия, где впоследствии королева и умерла. В интервью BBC Джонсон поделился некоторыми деталями визита и рассказал, какой была королева за два дня до смерти.

Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На последней аудиенции, которая у нас с ней была, и это была одна из причин, по которой я с таким шоком узнал о ее смерти 8-го числа, на этой аудиенции она была вовлечена в происходящее. Она была занята геополитикой, внутренней политикой Великобритании, она цитировала государственных деятелей 50-х годов. Это было немного необычно. Она казалась очень светлой, она была сфокусирована. Ей было очевидно нехорошо. Мне кажется, это очень трогательно, когда я спустя два дня услышал о ее смерти, я подумал, как это невероятно, что ее чувство долга заставляло ее существовать. И учитывая, в каком состоянии она была, это было изумительно, что она оставалась такой светлой и сосредоточенной», — рассказал Джонсон.

Часть пользователей интересует вопрос, от чего именно умерла королева, потому что кроме факта самой смерти и организации посмертных церемоний Букингемский дворец ничего не сказал.

«От чего она в итоге умерла? До сих пор никто не опубликовал информацию о смерти королевы и ее причинах», — написал @ryanfield.

Среди пользователей есть те, кто не считает приемлемым брать интервью у лжеца премьер-министра и говорить с ним об одной из величайших монарших особ в истории Британии.

«Кому вообще интересно, что говорит политик-неудачник? Пришло время ему уже признать свой провал и задуматься о том, сколько вреда он причинил, когда не справился с управлением нацией», — написал @grumzie.

«Никогда не забывайте о том, что этот человек лгал королеве», — отметил @RayLangford6119.

«Когда он лгал королеве, помните, что он и его друзья из парламента просто пользовались ее конституционным статусом», — добавил @SooThomas.

Часть комментаторов продолжают шутить о том, что королева не выдержала происходящего в стране, и винить в ее смерти нужно Джонсона и Трасс.

«В таком случае, он и Трасс стали последней каплей», — написал @SteveHarlie.

«Её Величество Королева, скорее всего, чувствовала облегчение во время последней аудиенции с Джонсоном. А потом, когда появилась Трасс, она почувствовала, как ее сердце сжалось. И она решила, что не вытерпит этого премьера. Будучи непревзойденным дипломатом и государственным служащим, она выполнила свой долг», — отметил @Paul63B.

Елизавета II (сс) PolizeiBerlin

В комментариях также предположили, что королева держалась из последних сил и вместе со всей страной ждала официальной отставки Бориса Джонсона, и когда он, наконец, ушел, она приняла решение о том, что теперь можно и умереть со спокойной душой.

«Она приняла его отставку, поняла, что надгробную речь будет произносить не он, и подумала, что может спокойно умереть с улыбкой на лице», — прокомментировал @somersetchris.

«Она держалась до последнего, только для того, чтобы избавиться от Джонсона», — предположил @anninscotland.

Некоторые комментаторы напомнили, что в апреле 2021 года, когда умер принц Филипп, Борис Джонсон веселился, организовывал вечеринки на Даунинг-стрит, а сейчас он делает вид, что ему очень грустно из-за смерти королевы.

«Борис Джонсон лгал королеве и веселился, пока она плакала о покойном муже. Проявите уважение к королеве и перестаньте оправдывать коррумпированного расистского лживого подонка Джонсона. Это каким же жалким надо быть?» — спросил @terrychristian.

«Все тот же Борис Джонсон. Красивые слова, пышность и представления. Но он лгал королеве и ходил на вечеринки, когда она оплакивала своего мужа и следовала его (Джонсона — прим. Д. С.) правилам», — написал @PublicPriestley.

Среди пользователей есть те, кто считает, что таким людям, как Борис Джонсон и принц Эндрю, нельзя не только говорить о королеве, но и присутствовать на ее похоронах.

«Принц Эндрю и Борис Джонсон в числе главных людей, которые отдают дань уважения королеве. Это коротко и идеально описывает наше общество. Нет последствий для богатых людей, имеющих власть, СМИ, и правда, забудут всё», — отметил @BladeoftheS.

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