Донецк, 15 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли два района Донецка и населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:58 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 09:55 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский, Кировский р-ны): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 сентября в Донецкой Народной Республике под обстрел ВСУ попали Донецк и Зайцево.

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