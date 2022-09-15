Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. 15 сентября в студии телеканала SVT появилась лидер Левых Нуши Дадгостар, которая прокомментировала результаты прошедших выборов в риксдаг.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Это явно не то, ради чего мы работали. Мы надеялись, что сможем сформировать красно-зеленое правительство большинства и внедрить улучшения и изменения в Швеции на основе левой точки зрения в политике», — вынуждена была заявить политик.

По словам Дадгостар, победа правого блока на выборах является заслугой Шведских демократов.

«Мой анализ избирательной кампании состоит в том, что и Умеренные, и Центристы подтвердили описание реальности Шведских демократов, что единственными победителями являются как раз Шведские демократы, которые и принесли победу правому блоку», — сказала лидер Левых.