Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В ночь на 15 сентября Центризбирком Швеции завершил предварительный подсчет голосов после обработки чуть более 99% бюллетеней на выборы в риксдаг Швеции. Результаты передал телеканал SVT.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Предварительный подсчет завершен в 6 575 из 6 578 округов.

Социал-демократы получили 30,3%. За ними идут Шведские демократы с 20,5% голосов. Тройку лидеров замыкают Умеренные, получив 19,1%.

Левые обогнали Центристов (6,7%) и стали четвертой партией в риксдаге (также 6,7% голосов, но в абсолютном выражении они получили больше голосов).

Христианские демократы получили 5,3% голосов. За ними следуют Зеленые с 5,1% и Либералы с 4,6%.

Напомним, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон (Социал-демократы) уже объявила о своей отставке, а лидер Умеренных Ульф Кристерссон станет следующим премьер-министром.