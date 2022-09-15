Иркутск, 15 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области о вынесении приговора по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшей сотруднице администрации Иркутска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взятка

Следствием и судом установлено, что в апреле 2015 года подсудимая, будучи начальником управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска, за обещанное ей денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей допустила попустительство по службе. Она беспрепятственно согласовала представителю застройщика и подписала нужной датой проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Радищева, несмотря на имевшиеся препятствия и изменения градостроительного плана.

Следователи СК при взаимодействии сотрудников ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» установили, что в июне 2015 года в качестве взятки с сыном злоумышленницы, неосведомленным о преступном характере, был заключен договор переуступки права на однокомнатную квартиру стоимостью 1,2 млн рублей в строящемся жилом доме. Помимо договоров застройщиком были переданы документы, подтверждающие факт внесения денежных средств в кассу предприятия.

Суд с учетом мнения прокурора приговорил 48-летнюю женщину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере свыше 2,3 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа СУ СК РФ по Иркутской области известило о вынесении приговора по коррупционной статье 42-летней женщине — бывшему начальнику Шелеховского районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Читайте также: В Приангарье экс-сотрудница отделения судебных приставов осуждена за взятку