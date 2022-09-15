Пекин, 15 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Военный блок НАТО и созданную ради сотрудничества Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) сравнивать некорректно. Об этом постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина заявила на брифинге в преддверии саммита в Самарканде.

Kremlin.ru Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества

Комментируя публикации со сравнением ШОС и НАТО, она отметила, что такое сопоставление не ново. В этом вопросе идти на поводу у западных коллег не стоит, сказала Степкина, чтобы не находить ещё одно оправдание существованию альянса — якобы необходимость противостоять ШОС.

НАТО — военный блок со ставкой на силовое решение и разделение зон влияния, тогда как ШОС создана, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не «дружить против кого-то», добавила она.

«Что касается ШОС, то здесь совершенно другая сущность организации, и сравнивать их некорректно, потому что и в Хартии записано, что ШОС — это не военный блок, ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций», — подчеркнула российский постпред.

ШОС работает на принципах консенсуса, взаимного уважения, уважения к культурному многообразию, социально-культурным традициям и структурам друг друга, на стремлении избегать недружественных шагов, сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит ШОС пройдет в Самарканде 15–16 сентября.

Читайте также: Эксперт: Роль ШОС в борьбе с колониальным давлением Запада будет расти