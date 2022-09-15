Ижевск, 15 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. С начала года в Удмуртии было зарегистрировано 12 лесных пожаров на общей площади 6,62 гектара. Показатель снизился в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на аппаратном совещании глава минприроды республики Денис Удалов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

По его словам, на фоне достаточно благополучной ситуации с лесными пожарами на территории региона в этом году, Удмуртия оказала помощь в тушении лесных пожаров в Республике Коми. Представители удмуртских лесопожарных формирований приняли участие в ликвидации четырех лесных пожаров на общей площади около 4 тыс. гектаров.

В рамках работ по лесовосстановлению в республике посадки проведены на площади 6,1 тыс. гектара, что составляет 62% от годового плана. Все мероприятия по восстановлению лесов будут завершены к 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что сегодня в регионе высаживается деревьев больше, чем вырубается или гибнет по естественным причинам. Также он отметил, что деревообрабатывающие предприятия республики не только высаживают новую поросль на тех участках, где велась лесозаготовка, но и ухаживают за насаждениями.

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