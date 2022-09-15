Вашингтон, 15 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Сценарист мультсериала «Рика и Морти» Джефф Лавнесс поработает над сценарием фильма «Мстители: Династия Канга». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Режиссёром проекта выступит Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший картину «Шан-Чи и легенда десяти колец». Главную роль в кинокомиксе исполнит Джонатан Мэйджерс («Страна Лавкрафта»).

Напомним, сюжет «Мстителей: Династия Канга» будет построен вокруг личности Канга Завоевателя. Премьера ленты намечена на май 2025 года.