Ереван, 15 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Во время боёв на армяно-азербайджанской границе погиб мирный житель, проживавший в селе Нораван Сюникской области Армении. Об этом агентству News. am сообщил 15 сентября глава общины Славик Папян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Он во второй половине дня пошёл за скотом. Тогда и произошёл инцидент», — рассказал Папян.

Он сообщил, что погибший — Геворк Айрапетян 1994 года рождения.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что в ходе боёв на границе с 13 сентября погибли 105 армянских военнослужащих. В Азербайджане сообщили о гибели 50 военных. На утро 15 сентября на границе затишье, стороны договорились о перемирии.