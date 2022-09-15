Луганск, 15 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. ВСУ продолжает обстрелы территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщил 15 сентября представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

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За сутки с применением РСЗО HIMARS выпущено 16 ракет по городам Светлодарск, Перевальск и Стаханов.

В Перевальске погибла 18-летняя девушка, пострадали шесть учащихся колледжа и преподаватель, разрушено здание учебного заведения, где шли занятия.

В Светлодарске получила ранение женщина.