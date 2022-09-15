Ньон, Швейцария, 15 сентября 2022, 10:28 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом 15 сентября сообщается на сайте организации.
В список претендентов попали нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, форвард «Брюгге» Ферран Жутгла, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и хавбек «Баварии» Джамал Мусиала.
Мбаппе забил победный гол в матче с «Маккаби». Жутгла реализовал пенальти в игре с «Порту». А на счету Де Брёйне и Мусиалы по одной результативной передаче.