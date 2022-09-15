Уфа, 15 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Массовые проверки водителей автобусов проводят в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

Он отметил, что в Стерлитамакском районе на 105 км автотрассы Уфа — Оренбург сотрудники ДПС совместно с судебными приставами проводят массовые проверки водителей автобусов, которые осуществляют межрегиональные и междугородные перевозки пассажиров.

Севастьянов сообщил, что эти мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдения предприятиями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

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