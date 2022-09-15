Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чувашии в связи с реорганизацией троллейбусных управлений двух городов и созданием государственного перевозчика планируется перераспределить полномочия по организации перевозок. Соответствующий проект закона разработало республиканское министерство транспорта и дорожного хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Троллейбус Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Законопроект предполагает перераспределение полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом между органами местного самоуправления ряда муниципальных образований и органами государственной власти Чувашии.

«Полномочия органов местного самоуправления по организации регулярных перевозок осуществляет уполномоченный Кабинетом министров Чувашской Республики орган исполнительной власти», — отмечается в проекте.

В пояснительной записке уточняется, что это касается администраций Чебоксар, Новочебоксарска и республиканской власти:

«Необходимость разработки проекта закона Чувашской Республики обусловлена тем, что в 2023 году планируется создание и начало работы государственного перевозчика Чувашской Республики, образованного путём объединения муниципальных троллейбусных предприятий городов Чебоксары и Новочебоксарска».

На реализацию данных полномочий в случае принятия законопроекта средства выделят из республиканского бюджета Чувашии.

В законопроекте также предусмотрено, что муниципалитеты «вправе передать безвозмездно» в государственную собственность Чувашии имущество, необходимое для организации регулярных перевозок.

«Органы местного самоуправления обеспечивают передачу документов, подтверждающих выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также заключённых муниципальных контрактов и иных соответствующих документов уполномоченному органу исполнительной власти», — следует из проекта решения.

Законопроект в случае принятия вступит в силу 1 января 2023 года.

Напомним, что в Чувашии до конца 2022 года планируют утвердить документ транспортного планирования Чебоксарской городской агломерации, которая включает Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Марпосадский районы.

Как сообщало ИА REGNUM , транспортная реформа предполагает сокращение маршрутов и их перевод на регулируемые тарифы, введение единых проездных, включение бесплатных пересадок (60/90 минут), исключение автобусного сообщения и введение троллейбусных рейсов на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск. Также будут реорганизованы муниципальные троллейбусные управления Чебоксар и Новочебоксарска, на основе которых создадут государственного перевозчика.

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