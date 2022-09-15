Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Музыканта R. Kelly, известного благодаря хиту I Believe I Can Fly, признали виновным в производстве детской порнографии. Об этом 15 сентября пишет TMZ.

R.Kelly Скриншот с YouTube

Суд присяжных признал артиста виновным по 6 пунктам обвинения из 13. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 90 лет.

Ранее R. Kelly приговорили к 30 годам тюрьмы за организацию торговли людьми для сексуальной эксплуатации. Среди жертв музыканта были несовершеннолетние.

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