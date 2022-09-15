Вашингтон, 15 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Музыканта R. Kelly, известного благодаря хиту I Believe I Can Fly, признали виновным в производстве детской порнографии. Об этом 15 сентября пишет TMZ.

Скриншот с YouTube R.Kelly

Суд присяжных признал артиста виновным по 6 пунктам обвинения из 13. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 90 лет.

Ранее R. Kelly приговорили к 30 годам тюрьмы за организацию торговли людьми для сексуальной эксплуатации. Среди жертв музыканта были несовершеннолетние.