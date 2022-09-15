Москва, 15 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Жители России не спешат отказываться от металлических денег. 65% граждан имеют дома копилку с монетами. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

FraukeFeind Монеты

Чаще копилки имеют жители Приволжского (72%) и Уральского (71%) федеральных округов, молодые люди 18-24 лет (77%) и люди с хорошим и отличным материальным положением — 72% против 53% граждан с достатком ниже среднего.

Не собирают и не хранят монеты у себя дома 35%. Чаще всего это жители Северо-Кавказского ФО (49%), люди предпенсионного и пенсионного возраста (48%) и граждане с низким уровнем дохода (47%).

Накопленные монеты респонденты обычно тратят на оплату товаров на кассе магазина (38%) и оплату проезда в общественном транспорте (28%). 15% обменивают монеты в банке, 10% — отдают их в виде пожертвований.

Опрос проведен в августе 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

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