Москва, , 10:23 — REGNUM В настоящее время РФ нужно как можно больше иностранных банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что банкам из дружественных стран могут разрешить открывать филиалы в РФ.

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«Конечно, России сейчас нужно как можно больше иностранных банков, — убежден Головченко. — Это облегчит работу импортеров-экспортеров в России. Будет проще обходить финансовые ограничения Запада. И облегчит торговлю между дружественными странами. А вот желания открывать свои филиалы со стороны дружественных стран может и не последовать. Все страны боятся вторичных санкций. Так что думаю, если и будут открываться дополнительные филиалы, то это страны по типу Ирана. Другие испугаются заходить в Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее запрет иностранным банкам открывать филиалы в РФ назвали одной из причин, ограничивающих рост российской экономики.

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