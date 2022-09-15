Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге возле Морского вокзала появится общественно-деловое пространство. Об этом 15 сентября заявил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Морской вокзал в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Пространство возле порта будет включать в себя причалы, морскую прогулочную набережную, деловую зону и гостиничный комплекс. Вице-губернатор отметил, что работы на объекте будут проводить в рамках стратегического направления «комфортный город».

«Уверен, Морской вокзал с прекрасным видом, удобным расположением и хорошей транспортной доступностью имеет все шансы стать центром притяжения и излюбленным местом горожан и гостей города», — написал Поляков.

Напомним, что в Петербурге восстановят само здание Морского вокзала. Специалисты приступят к реконструкции объекта в 2023 году.

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