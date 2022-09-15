Лиссабон, , 10:23 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся с визитом в Лиссабоне, встретился 14 сентября с председателем Собрания республики (парламента) Португалии Аугусту Сантосом Силвой. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Португалия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе встречи представители двух стран обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, аккумуляторов для электромобилей, в сфере морского транспорта.

Ким Чжин Пхё попросил правительство Португалии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, Аугусту Сантос Силва сообщил о намерении создать парламентскую ассоциацию «Португалия — Южная Корея».

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